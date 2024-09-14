Малова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалова Татьяна

Малова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Малов Иван

Живет в казани
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Малов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Николай

Отец ребёнка: Малов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Иван

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