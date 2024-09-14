Малова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Малов Иван
Живет в казани
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Малов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малов Николай
Отец ребёнка: Малов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малов Иван