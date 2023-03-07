Гмызин Киприян Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гмызин Киприян Трофимов

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Место рождения

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1681 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Гмызин Трофим Авдеев

Мать: не указана

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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