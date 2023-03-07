Гмызин Киприян Трофимов
Место рожденияпоч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: Гмызин Трофим Авдеев
Мать: не указана
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721