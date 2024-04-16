Анна михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Феодорович
Отец ребёнка: Феодор Федотович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Александр феодорович
Отец ребёнка: Феодор Федотович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Михаил феодорович
Отец ребёнка: Феодор Федотович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Наталья Феодоровна
Отец ребёнка: Феодор Федотович
Смерть
Неизвестно