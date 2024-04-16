Анна михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Феодорович

Отец ребёнка: Феодор Федотович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Александр феодорович

Отец ребёнка: Феодор Федотович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Михаил феодорович

Отец ребёнка: Феодор Федотович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Наталья Феодоровна

Отец ребёнка: Феодор Федотович

Смерть
Неизвестно

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