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Купцов Яков Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842 ст.

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842 ст.

Отец: Терентий Петрович

Мать: Купцова Ирина/Арина Ивановна

Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Таисина Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Купцова Елизавета Прокопьевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-189 Восприемники: Воинка - Иван Семёнович и крестьянская дочь девица Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Купцов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Купцова Елизавета Прокопьевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-189 Восприемники: Воинка - Семён Иванович и крестьянская дочь девица Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: Панина Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Купцова Елизавета Прокопьевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купцова Елизавета Прокопьевна

Смерть
1916
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