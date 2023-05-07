Купцов Яков Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842 ст.
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842 ст.
Отец: Терентий Петрович
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: Таисина Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Купцова Елизавета Прокопьевна
ГАКО 33-4-189 Восприемники: Воинка - Иван Семёнович и крестьянская дочь девица Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
1870 ст.
Мать ребёнка: Купцова Елизавета Прокопьевна
ГАКО 33-4-189 Восприемники: Воинка - Семён Иванович и крестьянская дочь девица Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Дочь: Панина Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Купцова Елизавета Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1916