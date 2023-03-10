Сидоров Георгий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1926
Сын: Сидоров Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Сидорова Аграфена Михайловна
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931