Сидоров Георгий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Георгий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1926 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидорова Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Сидоров Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Сидорова Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидорова Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидорова Аграфена Михайловна

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