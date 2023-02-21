Величко Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеличко Сергей Дмитриевич

Величко Сергей Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1958

Отец: Величко Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1982

Дочь: Величко Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Маркова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.02.1988

Дочь: Мощеникова Алиса Сергеевна

Мать ребёнка: Маркова Татьяна Дмитриевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close