Величко Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.06.1958
Отец: Величко Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1982
Дочь: Величко Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Маркова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.02.1988
Дочь: Мощеникова Алиса Сергеевна
Мать ребёнка: Маркова Татьяна Дмитриевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния