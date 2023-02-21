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Симеон Лукьянов
Симеон Лукьянов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1847
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лукьян Иванов
Около 1813 г.р.
Мать
Дарья Егорова
Около 1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец:
Лукьян Иванов
Мать:
Дарья Егорова
Смерть
Неизвестно
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