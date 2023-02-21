Зинин Иван Калистратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинин Иван Калистратович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1913

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Зинина Евдокия

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.08.1914

Дочь: Лукьянова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Зинина Евдокия

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинин Василий Иванович

Мать ребёнка: Зинина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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