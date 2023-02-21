Зинин Иван Калистратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1913
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Зинина Евдокия
Рождение ребёнка
21.08.1914
Дочь: Лукьянова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Зинина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зинина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинина Евдокия
Смерть
Неизвестно