Прядка Иаков Григориев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядка Иаков Григориев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

До 1773

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Прядка Грицко

Мать: не указана

Смерть
До 1773
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