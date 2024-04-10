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Прядка Иаков Григориев
Прядка Иаков Григориев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1720
Дата смерти
До 1773
Пол
Мужской
Отец
Прядка Грицко
Около 1680 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец:
Прядка Грицко
Мать: не указана
Смерть
До 1773
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