Панкратов Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения31.05.1952
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1952
Отец: Панкратов Василий Петрович
Мать: Панкратова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаталина (Панкратова) Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Панкратова (Антипова) Марина
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
412950 Shikhany, Saratov Oblast Russia
Рождение ребёнка
22.07.1989
Сын: Панкратов Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Панкратова (Антипова) Марина