Панкратов Анатолий Васильевич 31.05.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПанкратов Анатолий Васильевич

Панкратов Анатолий Васильевич

avatar

Место рождения

Шиханы, ЗАТО Шиханы, Саратовская область

Дата рождения

31.05.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1952

Отец: Панкратов Василий Петрович

Мать: Панкратова Любовь

Шиханы, ЗАТО Шиханы, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаталина (Панкратова) Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Панкратова (Антипова) Марина

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
412950 Shikhany, Saratov Oblast Russia
Рождение ребёнка
22.07.1989

Сын: Панкратов Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Панкратова (Антипова) Марина

Шиханы, ЗАТО Шиханы, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.