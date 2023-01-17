Образцов (Образцев) Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1853
Сын: Образцов Николай Павлович
Мать ребёнка: Образцова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Образцова Александра Павловна
Мать ребёнка: Образцова Анна Петровна
Работа или профессия
1858
Дьячок Богородицерождественской Церковницкой церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Образцова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно