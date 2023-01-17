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Образцов (Образцев) Павел Николаевич

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Место рождения

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Образцев Николай Матвеевич

Мать: Образцева Елизавета Алексеевна

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Образцов Николай Павлович

Мать ребёнка: Образцова Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Образцова Александра Павловна

Мать ребёнка: Образцова Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1858
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дьячок Богородицерождественской Церковницкой церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Образцова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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