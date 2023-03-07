Шишкина Федосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Федосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

1815 г.р.
1825 г.р.
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1832 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Шишкина Наталия Иванова

Отец ребёнка: Шишкин Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шишкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Шишкин Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1828

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Маремьяна Иванова

Отец ребёнка: Шишкин Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Иван Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Иван Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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