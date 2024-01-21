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Внуков Афанасий Фадеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1913

Отец: Внуков Фадей Сергеевич

Мать: Внукова Столбова Анисья Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Внукова (Фокина) Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.12.1947

Сын: Внуков Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Внукова (Фокина) Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.02.1950

Сын: Внуков Виктор Афанасьевич

Мать ребёнка: Внукова (Фокина) Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Внукова (Фокина) Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Внуков Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Внукова (Фокина) Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.02.1956

Дочь: Бакушкина (Внукова) Нина Афанасьевна

Мать ребёнка: Внукова (Фокина) Наталья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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