Внуков Афанасий Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1947
Сын: Внуков Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Внукова (Фокина) Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.02.1950
Сын: Внуков Виктор Афанасьевич
Мать ребёнка: Внукова (Фокина) Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Внукова (Фокина) Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Внуков Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Внукова (Фокина) Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.02.1956
Дочь: Бакушкина (Внукова) Нина Афанасьевна
Мать ребёнка: Внукова (Фокина) Наталья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно