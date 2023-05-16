Реттиева Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Реттиев Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Реттиев Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Реттиев Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Реттиева Анна Матеевна
Отец ребёнка: Реттиев Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Реттиева Агафья Матвеевна
Отец ребёнка: Реттиев Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Реттиев Матвей Федорович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно