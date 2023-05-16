Реттиева Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реттиева Евдокия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Реттиев Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Реттиев Матвей Федорович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Реттиев Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Реттиев Матвей Федорович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Реттиева Анна Матеевна

Отец ребёнка: Реттиев Матвей Федорович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Реттиева Агафья Матвеевна

Отец ребёнка: Реттиев Матвей Федорович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Реттиев Иван Метвеевич

Отец ребёнка: Реттиев Матвей Федорович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реттиев Матвей Федорович

Смерть
Неизвестно
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