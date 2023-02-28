Головина (Кузьмина) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
Между 1940 и 1950
Сын: Головин Леонид Викторович
Отец ребёнка: Головин Виктор
Рождение ребёнка
16.11.1952
Отец ребёнка: Головин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Головин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головин Виктор
Смерть
1987