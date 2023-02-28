Головина (Кузьмина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловина (Кузьмина) Вера Ивановна

Головина (Кузьмина) Вера Ивановна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1921

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Кузьмин Иван Николаевич

Мать: Кузьмина Прасковья Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Между 1940 и 1950

Сын: Головин Леонид Викторович

Отец ребёнка: Головин Виктор

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.11.1952

Сын: Головин Юрий Викторович

Отец ребёнка: Головин Виктор

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Головин Виктор

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Виктор

Смерть
1987
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close