Шавров Порфирий Сидорович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаврова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаврова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шавров Валерий Порфирьевич
Мать ребёнка: Шаврова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаврова Евдокия
Смерть
1972
Витебск