Шавров Порфирий Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавров Порфирий Сидорович

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Место рождения

Сахарово, Бабиничская волость, Витебский уезд

Дата рождения

1907

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Шавров Сидор Иванович

Мать: Шаврова Евфросиния Семёновна

Сахарово, Бабиничская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаврова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаврова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шавров Валерий Порфирьевич

Мать ребёнка: Шаврова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаврова Евдокия

Смерть
1972
Витебск
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