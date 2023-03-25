Введенская Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВведенская Ирина Михайловна

Введенская Ирина Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1938

Отец: не указан

Мать: Введенская Антонина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close