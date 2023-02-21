Кадочникова (Кадочникова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочникова (Кадочникова) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Карповна

Отец ребёнка: Кадочников Карп Сафронович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадочников Яков Карпович

Отец ребёнка: Кадочников Карп Сафронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадочников Карп Сафронович

Смерть
Неизвестно
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