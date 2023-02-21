Кадочникова (Кадочникова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Карповна
Отец ребёнка: Кадочников Карп Сафронович
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кадочников Карп Сафронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно