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Вотяков Андрей Яковлевич
Вотяков Андрей Яковлевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1832
Пол
Мужской
Отец
Вотяков Яков Никифоров
1802 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Вотяков Яков Никифоров
Мать: не указана
Смерть
1832
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