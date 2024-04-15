Вотяков Андрей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотяков Андрей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вотяков Яков Никифоров

Мать: не указана

Смерть
1832
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