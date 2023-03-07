Гилев Михаил Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилев Михаил Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гилев Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гилев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Гилева Анна Петровна?

Рождение ребёнка
1914

Сын: Гилев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Гилева Анна Петровна?

Рождение ребёнка
1914

Сын: Гилев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Гилева Анна Петровна?

Рождение ребёнка
1922

Сын: Гилев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Гилева Анна Петровна?

Рождение ребёнка
1924

Сын: Гилев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Гилева Анна Петровна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилева Анна Петровна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилева Анна Петровна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилева Анна Петровна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилева Анна Петровна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилева Анна Петровна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилева Анна Петровна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилева Анна Петровна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гилева Анна Петровна?

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