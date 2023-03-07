Гилев Михаил Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гилев Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Гилева Анна Петровна?
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Гилева Анна Петровна?
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Гилева Анна Петровна?
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гилев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Гилева Анна Петровна?
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Гилева Анна Петровна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гилева Анна Петровна?