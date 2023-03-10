Кузнецова (Жужгова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1913
Дата смерти07.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1913
Отец: Жужгов Иван Андреев
Со слов Н.В. Калаевой
Рождение ребёнка
27.12.1932
Дочь: Калаева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Яковлевич
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.08.1937
Дочь: Калашникова Нелли Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Яковлевич
Смерть
07.10.1985