Кузнецова (Жужгова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Жужгова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1913

Дата смерти

07.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1913

Отец: Жужгов Иван Андреев

Мать: Рубцова Екатерина Анисимова

Со слов Н.В. Калаевой
Рождение ребёнка
27.12.1932

Дочь: Калаева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Яковлевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.08.1937

Дочь: Калашникова Нелли Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Яковлевич

Смерть
07.10.1985
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