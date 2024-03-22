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Григорий Наумов

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Наум Иванов

Мать: Степанида Трифонова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Пугачев Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Неонила Никифорова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Соломония Григорьева

Мать ребёнка: Неонила Никифорова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Неонила Никифорова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.08.1873

Сын: Андреий Григорьев

Мать ребёнка: Неонила Никифорова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.06.1876

Дочь: Агрипена Григорьева

Мать ребёнка: Неонила Никифорова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Никифорова

Смерть
Неизвестно
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