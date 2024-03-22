Григорий Наумов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Наум Иванов
Мать: Степанида Трифонова
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Соломония Григорьева
Мать ребёнка: Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
11.08.1873
Сын: Андреий Григорьев
Мать ребёнка: Неонила Никифорова
Рождение ребёнка
15.06.1876
Дочь: Агрипена Григорьева
Мать ребёнка: Неонила Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Никифорова
Смерть
Неизвестно