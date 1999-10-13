Бурак (Гришкевич) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурак (Гришкевич) Мария Сергеевна

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Место рождения

Боровики, Пружанский район, Брестская область

Дата рождения

16.07.1923

Дата смерти

13.10.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровики, Пружанский район, Брестская область
Смерть
13.10.1999
Подороск, Волковысский район, Гродненская область
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