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Бурак (Гришкевич) Мария Сергеевна
Бурак (Гришкевич) Мария Сергеевна
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Место рождения
Боровики
, Пружанский район, Брестская область
Дата рождения
16.07.1923
Дата смерти
13.10.1999
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Боровики
, Пружанский район, Брестская область
Смерть
13.10.1999
Подороск
, Волковысский район, Гродненская область
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