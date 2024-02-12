Афанасьева Гликерия Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
23.05.1904
Дочь: Афанасьева Евфросиния Федоровна
Отец ребёнка: Афанасьев Федор Гаврилович
Баган, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Крещена 6 июня 1904 года. Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Индерь за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.445]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно