Афанасьева Гликерия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Гликерия Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1904

Дочь: Афанасьева Евфросиния Федоровна

Отец ребёнка: Афанасьев Федор Гаврилович

Баган, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Крещена 6 июня 1904 года. Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Индерь за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.445]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Федор Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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