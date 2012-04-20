Подчувалов Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подчувалов Леонид Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1954

Дата смерти

20.04.2012

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подчувалова (Каргаполова) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
07.09.1990

Сын: Подчувалов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Подчувалова (Каргаполова) Галина Михайловна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
20.04.2012

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