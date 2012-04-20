Подчувалов Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1954
Дата смерти20.04.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1990
Сын: Подчувалов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Подчувалова (Каргаполова) Галина Михайловна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
20.04.2012