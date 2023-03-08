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Лукоянова Алла Борисовна
Лукоянова Алла Борисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.03.2023
Пол
Женский
Отец
Лукоянов Борис Сергеевич
1987 г.р.
Мать
Лукоянова (Корнеева) Дарья
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.2023
Отец:
Лукоянов Борис Сергеевич
Мать:
Лукоянова Дарья
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