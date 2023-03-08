Лукоянова Алла Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянова Алла Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.2023

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.2023

Отец: Лукоянов Борис Сергеевич

Мать: Лукоянова Дарья

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