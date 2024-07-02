Большакова (Семенова) Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшакова (Семенова) Марина Михайловна

Большакова (Семенова) Марина Михайловна

Место рождения

Старые Карачи, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1809 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Михаил

Мать: не указана

Старые Карачи, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
28.02.1845

Муж: Большаков Григорий Никитович

https://www.familysearch.org/records/images/image-details?page=16&place=11340242&endDate=1862&startDate=0001&rmsId=M99K-KQK&imageIndex=65&singleView=true
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.