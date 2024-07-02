Большакова (Семенова) Марина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
28.02.1845
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Смерть
Неизвестно