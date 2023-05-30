Олендар Эдуард Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олендар (Олендар) Виталия Эдуардовна
Мать ребёнка: Олендар (Видникевич) Елена Алексеевна
вышла замуж в 2021, фамилию незнаю
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панасюк (Олендар) Данута Эдуардовна
Мать ребёнка: Олендар (Видникевич) Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загорская (Олендар) Тамара Эдуардовна
Мать ребёнка: Олендар (Видникевич) Елена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно