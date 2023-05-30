Олендар Эдуард Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олендар Эдуард Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олендар (Олендар) Виталия Эдуардовна

Мать ребёнка: Олендар (Видникевич) Елена Алексеевна

вышла замуж в 2021, фамилию незнаю
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панасюк (Олендар) Данута Эдуардовна

Мать ребёнка: Олендар (Видникевич) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загорская (Олендар) Тамара Эдуардовна

Мать ребёнка: Олендар (Видникевич) Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олендар (Видникевич) Елена Алексеевна

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