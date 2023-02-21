Титов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Титова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1867 ст.
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Титова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1874 ст.
Мать ребёнка: Титова Евдокия Ивановна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881 ст.
Мать ребёнка: Титова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Смерть
До 1897 ст.