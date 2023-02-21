Титов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Титова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1867 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Титова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Титов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Титова Евдокия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Титов Николай Иванович

Мать ребёнка: Титова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Евдокия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Смерть
До 1897 ст.
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