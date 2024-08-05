Крюков Пётр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Крюков Максим Тихонович
Мать: Крюкова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Савельевна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Крюкова) Наталья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Крюков Аникей (?) Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Крюков Иван Петрович
Мать ребёнка: Матрена Савельевна
Смерть
Неизвестно