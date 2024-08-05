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Крюков Пётр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Крюков Максим Тихонович

Мать: Крюкова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Савельевна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Крюков Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Крюкова) Наталья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Крюков Аникей (?) Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Крюков Иван Петрович

Мать ребёнка: Матрена Савельевна

Смерть
Неизвестно

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