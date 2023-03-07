Кудрявцев Родион (Родка) Яковлев
Место рождения
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиДо 1709
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Кудрявцев Яков (Якунка) Козьмин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Кудрявцев Ермачко Родионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Кудрявцев Петр (Петрушка) Родионов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1709