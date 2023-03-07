Кудрявцев Родион (Родка) Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Родион (Родка) Яковлев

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Место рождения

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

До 1709

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Кудрявцев Яков (Якунка) Козьмин

Мать: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Кудрявцев Ермачко Родионов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Кудрявцев Петр (Петрушка) Родионов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1709
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