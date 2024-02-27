Иванчихин Виктор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванчихин Виктор Егорович

Иванчихин Виктор Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1952

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1952

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванчихина Алевтина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванчихина Алексей Викторович

Мать ребёнка: Иванчихина Алевтина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close