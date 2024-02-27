Иванчихин Виктор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1952
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1952
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванчихина Алевтина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванчихина Алексей Викторович
Мать ребёнка: Иванчихина Алевтина Николаевна