Бабина Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 05.01.1947
Дочь: Созонова Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Бабин Александр Степанович
Рождение ребёнка
25.04.1952
Сын: Бабин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Бабин Александр Степанович
Смерть
Неизвестно