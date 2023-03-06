Бабина Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 05.01.1947

Дочь: Созонова Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Бабин Александр Степанович

Рождение ребёнка
25.04.1952

Сын: Бабин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Бабин Александр Степанович

Смерть
Неизвестно
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