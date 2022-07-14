Корякин Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Корякин Александр

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Корякин МихаилНеизвестно г.р.
Мать
Корякина Наталья Васильевна27.08.1921 г.р.
Супруги
Корякина (Лашакова) Нина НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Корякин Александр АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корякин Михаил

Мать: Корякина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корякина (Лашакова) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корякина (Лашакова) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корякин Александр Александрович

Мать ребёнка: Корякина (Лашакова) Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корякина (Лашакова) Нина Николаевна

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