Корякин Александр
мужской, родился Неизвестно
ОтецКорякин МихаилНеизвестно г.р.
МатьКорякина Наталья Васильевна27.08.1921 г.р.
Супруги
Корякина (Лашакова) Нина НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Корякин Александр АлександровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корякин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корякина (Лашакова) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корякина (Лашакова) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корякин Александр Александрович
Мать ребёнка: Корякина (Лашакова) Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно