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Синиченко Виктор Евстафиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1915

Дата смерти

06.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1915

Отец: Синиченко Евстафий Иосифович

Мать: Синиченко Фёкла Иосифовна

Рождение ребёнка
08.03.1955

Дочь: Тимофеева Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Синиченко Мария Павловна

Россия, Краснодарский край, ст. Тбилисская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синиченко Александр Викторович

Мать ребёнка: Синиченко Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синиченко Мария Павловна

Смерть
06.01.1998
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