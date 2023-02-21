Казанцев Гавриил Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцев Гавриил Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1806

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1806

Отец: Казанцев Фома Федотович

Мать: Казанцева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Казанцев Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: Казанцева Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
24.03.1854

Сын: Казанцев Гавриил Гаврилович

Мать ребёнка: Казанцева Ольга Федоровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Яков Гаврилович

Мать ребёнка: Казанцева Ольга Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1874
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