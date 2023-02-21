Казанцев Гавриил Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1806
Дата смерти1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1806
Рождение ребёнка
1849
Сын: Казанцев Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: Казанцева Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
24.03.1854
Сын: Казанцев Гавриил Гаврилович
Мать ребёнка: Казанцева Ольга Федоровна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Казанцева Ольга Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1874