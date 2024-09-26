Горбачёв Фёдор Ефремович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Горбачёв Ефрем Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1918
Мать ребёнка: Горбачёва Аграфена Емельяновна
Рождение ребёнка
16.10.1921
Дочь: Горбачёва Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Горбачёва Аграфена Емельяновна
Смерть
Неизвестно