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Горбачёв Фёдор Ефремович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Горбачёв Ефрем Михайлович

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Аграфена Емельяновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.12.1918

Сын: Горбачёв Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Горбачёва Аграфена Емельяновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.10.1921

Дочь: Горбачёва Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Горбачёва Аграфена Емельяновна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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