Зубкова (Попова) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова (Попова) Евгения Николаевна

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Место рождения

Новоуткинск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

11.04.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоуткинск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.09.1997

Сын: Зубков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.2009

Сын: Зубков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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