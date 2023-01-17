Зубкова (Попова) Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.04.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1997
Сын: Зубков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.2009
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности