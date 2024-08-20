Илья Агафонович 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Илья Агафонович

Место рождения

Сахариха

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Агафон Иванов

Мать: Агрипена Александровна

Сахариха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Васильевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Буров Михаил Ильич

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Бурова Просковья Ильинична

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1833

Сын: Буров Филипп Ильич

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Буров Семен Ильич

Мать ребёнка: Васса Васильевна

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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