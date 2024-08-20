Илья Агафонович
Место рожденияСахариха
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Агафон Иванов
Мать: Агрипена Александровна
Сахариха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Васильевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Буров Михаил Ильич
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Бурова Просковья Ильинична
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
10.10.1833
Сын: Буров Филипп Ильич
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Буров Семен Ильич
Мать ребёнка: Васса Васильевна
Смерть
Неизвестно