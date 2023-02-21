Демка Дуваев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: мурзайка???
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Терешка
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1688
Сын: Желейка
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1691
Сын: Ганка
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Карп Дементьев Кофкай Дементьев/Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Герасимов Мосей Дементьев/Герасимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно