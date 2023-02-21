Демка Дуваев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демка Дуваев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: мурзайка???

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Терешка

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Желейка

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Ганка

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Карп Дементьев Кофкай Дементьев/Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Герасимов Мосей Дементьев/Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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