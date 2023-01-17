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Пономарев Михаил Иванович

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Место рождения

Тяхта, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1908

Дата смерти

03.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Пономарев Иван

Мать: не указана

Тяхта, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.06.1928

Сын: Пономарев Антон Михайлович

Мать ребёнка: Пономарева Акулина Анисимовна

Тяхта, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.06.1939

Сын: Пономарев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Пономарева Акулина Анисимовна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Акулина Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Александра Михайловна

Мать ребёнка: Пономарева Акулина Анисимовна

Смерть
03.02.1944
Теренино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
В феврале 1944 года погиб и был захоронен в братской могиле на поле боя в районе деревни Киселевичи.После войны был перезахоронен в деревню Теренино.
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