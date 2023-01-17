Пономарев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти03.02.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Пономарев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1928
Сын: Пономарев Антон Михайлович
Мать ребёнка: Пономарева Акулина Анисимовна
Рождение ребёнка
27.06.1939
Сын: Пономарев Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Пономарева Акулина Анисимовна
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Пономарева Акулина Анисимовна
Смерть
03.02.1944
Теренино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
В феврале 1944 года погиб и был захоронен в братской могиле на поле боя в районе деревни Киселевичи.После войны был перезахоронен в деревню Теренино.