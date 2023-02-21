Биушкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биушкин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2018

Сын: Биушкин Егор Иванович

Мать ребёнка: Биушкина Юлия Павловна

Рождение ребёнка
06.01.2021

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Биушкина Юлия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биушкина Юлия Павловна

Смерть
Неизвестно
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