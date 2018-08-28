Серегина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серегина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.2018

Пол

Женский

Отец

1989 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2018

Отец: Серегин Иван Николаевич

Мать: Разоренова Дарья Алексеевна

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