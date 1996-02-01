Бычков Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения28.05.1956
Дата смерти?.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1956
Рождение ребёнка
29.06.1981
Мать ребёнка: Бычкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
12.05.1986
Дочь: Бычкова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Бычкова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Анна Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.02.1996