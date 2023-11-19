Феофанова (Поволоцкая) Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1980
Дочь: Мишина (Феофанова) Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Феофанов Юрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.04.1982
Дочь: (Феофанова) Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Феофанов Юрий Дмитриевич