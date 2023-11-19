Феофанова (Поволоцкая) Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феофанова (Поволоцкая) Светлана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феофанов Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.01.1980

Дочь: Мишина (Феофанова) Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Феофанов Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.04.1982

Дочь: (Феофанова) Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Феофанов Юрий Дмитриевич

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