Кирилл Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1632
Дата смерти1742
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1632
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1695
Дочь: Торхова Жена Кириллова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофей Петров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1742