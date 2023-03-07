Кирилл Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилл Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1632

Дата смерти

1742

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1632

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1695

Дочь: Торхова Жена Кириллова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофей Петров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1742
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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