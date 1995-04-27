Зимарева (Кирсанова) Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1910 по 1911
Дата смерти27.04.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1910 по 1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1929
Сын: Зимарев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Зимарев Алексей Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.1995
Орёл, город Орёл, Орловская область