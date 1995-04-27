Зимарева (Кирсанова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимарева (Кирсанова) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1910 по 1911

Дата смерти

27.04.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1906 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1910 по 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1929

Сын: Зимарев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Зимарев Алексей Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимарев Алексей Харитонович

Смерть
27.04.1995
Орёл, город Орёл, Орловская область
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