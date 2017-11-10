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Мажирина Кристина Александровна
Мажирина Кристина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.11.2017
Пол
Женский
Отец
Мажирин Денис Александрович
Мать
Мажирина Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
СФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.2017
Отец:
Мажирин Денис Александрович
Мать:
Мажирина Наталья
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