Мельникова Мартыненко Токарева Лидия Лаврентьевна,Ефимовна
Место рожденияСело Прохоры Спасского Района Приморского Края..
Дата рождения17.12.1939
Дата смерти19.02.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
17.12.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Прохоры Спасского Района Приморского Края..
Рождение ребёнка
30.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Виталий Иванович
Азерб.ССР,г.Баку.пос.Сабунчи,род.отд.больницы им.Джапаридзе.
Смерть
19.02.2015
Азербайджан,г.Баку,пос Кара -Чухур,ул.2-я Вокзальная 18.