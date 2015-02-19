Мельникова Мартыненко Токарева Лидия Лаврентьевна,Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Мартыненко Токарева Лидия Лаврентьевна,Ефимовна

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Место рождения

Село Прохоры Спасского Района Приморского Края..

Дата рождения

17.12.1939

Дата смерти

19.02.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Прохоры Спасского Района Приморского Края..
Рождение ребёнка
30.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Виталий Иванович

Азерб.ССР,г.Баку.пос.Сабунчи,род.отд.больницы им.Джапаридзе.
Смерть
19.02.2015
Азербайджан,г.Баку,пос Кара -Чухур,ул.2-я Вокзальная 18.
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