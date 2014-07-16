Апаркин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апаркин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1962

Дата смерти

16.07.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.11.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.07.2014
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