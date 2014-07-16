Апаркин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1962
Дата смерти16.07.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.11.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.07.2014